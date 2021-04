Blaulicht : Polizei sucht Zeugen nach Nötigung

Dockweiler/Gerolstein Ein Verkehrsteilnehmer meldete sich am Samstagabend gegen 19 Uhr telefonisch bei der Dauner Polizei. Seinen Angaben nach befuhr er zuvor die B 410 von Dockweiler in Richtung Gerolstein. Während der Fahrt hätten zwei Transporter mit Bitburger Kennzeichen auf den Wagen des Anrufers aufgeschlossen.

Der Fahrer eines dieser Fahrzeuge habe ihn dann zwischen Hohenfels und Essingen überholt. Durch ein plötzliches Abbremsen des nun vorausfahrenden Transporters, sei der Autofahrer dann selbst wieder an dem Fahrzeug vorbeigefahren. Letztlich habe man in Gerolstein an der Ampelanlage in der Brunnenstraße anhalten müssen. Die beiden Insassen des Transporters seien ausgestiegen und an den Fahrer des Autos herangetreten.