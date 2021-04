Blaulicht : Betrunkener ist Führerschein los

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hillesheim Mit über 3,5 Promille wurde am Samstagabend ein 54 Jahre alter Autofahrer aus der Vebandsgemeine Gerolstein von der Dauner Polizei angetroffen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zuvor in Hillesheim aufgefallen, als er sich augenscheinlich stark alkoholisiert in sein Auto setzte und davonfuhr.