Unter dem Motto „Meine Heimat – Unsere Zukunft“ ist die SPD-Landtagsabgeordnete Bettina Brück noch bis Ende September im Kreis Bernkastel-Wittlich unterwegs. Bei einem Dämmerschoppen am Mittwoch, 12. September, 18.30 Uhr in der Weinstube im Weingut Burghof, Bergstraße 20, in Reil sind Bürger eingeladen, mit der Landtagsabgeordneten über Herausforderungen und Zukunftsperspektiven zu reden.