(dpa) Betten, Sofas, Vorhänge, Bilder, Barhocker und eine altertümliche Badewanne: 120 Jahre nach Gründung des legendären Ritz-Hotels in Paris kommt erstmals Original-Mobiliar unter den Hammer. Bei der Auktion im April sollen 10 000 Einzelobjekte versteigert werden, teilte das Kunstauktionshaus Artcurial mit. Der Schätzwert der Objekte von insgesamt etwa 1,5 bis zwei Millionen Euro könnte laut Zeitung Le Figaro bei der Versteigerung deutlich übertroffen werden. Das Luxushotel an der Place Vendôme in der französischen Hauptstadt hatte im Juni 2016 nach mehrjähriger Renovierung seine Pforten wieder für zahlungskräftiges Publikum geöffnet. Der 1898 von César Ritz gegründete Hotelpalast beherbergte viele Prominente: Der französische Schriftsteller Marcel Proust gehörte dazu, ebenso der US-Autor Ernest Hemingway oder die Modedesignerin Coco Chanel, die das Ritz zu ihrem Domizil erwählte.