Corona-Krise : Corona: Rheinland-Pfalz lockert die Regeln für Veranstaltungen

Trier/Mainz Konzerte, Fußballspiele, Weihnachtsmärkte – was in Zukunft erlaubt ist. Zum Thema Karneval sagt Ministerpräsidentin Dreyer: Kein närrisches Treiben im großen Stil.

Demnach dürfen Weihnachtsmärkte grundsätzlich stattfinden. Sie sollen aber räumlich entzerrt werden oder aber nur nach einer Zugangskontrolle und Angabe der Kontaktdaten besucht werden dürfen. Welche Auswirkungen die Entscheidung auf den Trierer Weihnachtsmarkt hat, war am Freitag noch unklar. Man werde die Vorgaben der neuen Corona-Verordnung prüfen und dann mit der Stadt Trier sprechen, wie diese umgesetzt werden können, sagte eine Sprecherin von Weihnachtsmarktveranstalterin Angela Bruch. Man hoffe weiter, in Trier etwas „Weihnachtsmarkt-Ähnliches“ veranstalten zu können.

Nachdem auch in der Region bereits viele Fastnachtsvereine angekündigt haben, in der kommenden Session auf Kappensitzungen und Saalveranstaltungen verzichten zu wollen, machte Ministerpräsidentin Dreyer am Freitag deutlich, dass närrische Großveranstaltungen nicht denkbar seien. Sie könne sich nicht vorstellen, wie Menschen vier bis sechs Stunden auf engstem Raum gemeinsam singen und schunkeln. Die fünfte Jahreszeit wie bisher werde es in der nächsten Session nicht geben, sagte Dreyer. „Die Fastnacht ist kreativ und wird neue Formate finden“, so die Ministerpräsidentin weiter. Der Präsident der Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK), Hans Meyer aus Biersdorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sagte: „Karneval ist toll, Gesundheit ist besser.“ Mit der Entscheidung hätten die Vereine Planungssicherheit.