Serie „Game of Thrones“ Favorit bei den Emmys

Die beiden TV-Serien „Game of Thrones“ und „Handmaid’s Tale“ zählen zu den großen Favoriten bei den diesjährigen Emmy Awards.

Bei der Bekanntgabe der möglichen Preisträger des wichtigsten Fernsehpreises der Welt am Donnerstag in Los Angeles wurden die Fantasy-Serie über die fiktiven Kontinente Westeros und Essos sowie „Handmaid’s Tale“ über einen autoritären US-Staat der nahen Zukunft in der Hauptkategorie „Herausragende Dramaserie“ nominiert.