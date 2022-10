Tote in Niederkorn : 74-Jähriger in Luxemburg soll seine Nachbarn erschossen haben

Luxemburg Ein 74-Jähriger soll im luxemburgischen Niederkorn seine beiden Nachbarn erschossen haben. Bei den beiden Toten handelt es sich um eine 62-Jährige und ihren 54-jährigen Ehemann. Was bisher bekannt ist.

Im luxemburgischen Niederkorn sind am Montagmorgen gegen 10 Uhr Schüsse gefallen – das schreibt die Staatsanwaltschaft Luxemburg am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung. Bei den Opfern handele es sich um eine 62-jährige Frau und ihren 54-jährigen Ehemann. Die Polizei habe den 74-jährigen mutmaßlichen Täter, ein Nachbar des Ehepaars, in seinem Haus festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet. Das Motiv des Schützen sei derzeit noch nicht bekannt, doch der Mann werde am Dienstagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der Untersuchungsrichter und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Luxemburg waren am Ort des Geschehens. Die Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen beauftragt.