Gesundheit : Wenn nach dem Sport der Schmerz kommt

Ein Mann mit Schmerz an der Ferse. Was kann das sein. Bei der TV-Telefonaktion gaben Experten Ratschläge zum Thema Sportverletzung. Foto: Getty Images/Jan-Otto

Nachgefragt: Experten beantworteten während der TV-Telefonaktion Fragen rund um das Thema Sportverletzungen.

Trier Was tun, wenn das Bein nach dem Sport schmerzt? Was, wenn das Knie nach dem Tragen ungewohnt schwerere Lasten muckt? Darüber haben unsere Leserinnen und Leser persönlich mit Ärzten am TV-Telefon sprechen können. Hier eine Auswahl an Fragen und Antworten: