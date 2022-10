Ringen um Gaspreisbremse : Die Suche nach dem besten Modell

Gas und Strom sind in Europa so teuer wie lange nicht. (Archivbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin Die von der Bundesregierung angesichts der rasant anziehenden Gaspreise ins Leben gerufene Kommission will schon in den kommenden Tagen konkrete Vorschläge präsentieren. Noch ist aber völlig offen, nach welchem Modell die Gaspreisbremse umgesetzt werden soll.

Die von der Bundesregierung eingesetzte 24-köpfige Expertenkommission hat keine leichte Aufgabe: Sie soll binnen weniger Tage einen Vorschlag unterbreiten, wie die umstrittene Gaspreisbremse in Deutschland umgesetzt werden kann. Am kommenden Wochenende soll das Gremium unter der Leitung der Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm, dem Industriepräsidenten Siegfried Russwurm und dem Industriegewerkschaftschef Michael Vassiliadis erneut zusammenkommen, um danach belastbare Konzepte vorzulegen.

Die bereits von der Bundesregierung beschlossene Gaspreisbremse soll wesentlicher Bestandteil des sogenannten Abwehrschirms sein, den die Ampel-Koalition unter anderem mit 200 Milliarden Euro bis 2024 ausstatten will. Das Ziel: Die Gaspreise für Bürger und Unternehmen senken, mittelbar auch die Strompreise. So sollen die Menschen und Firmen besser durch die Energiepreiskrise kommen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte diese Anreize zum Sparen betont. – und klargestellt, dass eine generelle Verbilligung nicht kommen werde. „Für die oberen 20 Prozent des normalen Verbrauchs wird man sicherlich die volle Rechnung bezahlen müssen“, sagte Habeck. „Wir werde natürlich nicht den Gaspreis so runtersubventionieren können, wie er 2021 war. Und zwar sehr lange Zeit nicht“, so der Minister.

Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung soll Marie-Luise Wolff, Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, laut Teilnehmern gesagt haben, dass sie dieses „80-20-Modell“ für nicht umsetzbar halte. Man bräuchte stattdessen schnelle, unbürokratische Lösungen, beispielsweise einen fixen Abschlag pro Kilowattstunde. Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums würden jedoch eine Bremse wollen, die sich am Vorjahresverbrauch jedes Haushalts orientiere. Das würde nicht funktionieren, da die meisten Menschen in Mietwohnungen leben und der Großteil davon an Zentralheizungen hänge. Auch Axel Gedaschko, Präsident der Wohnungswirtschaft, soll das laut Teilnehmer-Bericht so gesehen haben.