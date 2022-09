Geld : Energiepauschale: Wie kommen Rentner und Studierende an die Einmalzahlung?

Energiepauschale: Wie kommen Rentner und Studierende an die Einmalzahlung?

Die Bundesregierung wurde hart kritisiert, weil zunächst keine Energiepauschale für Rentner und Studenten vorgesehen war. Mit dem dritten Entlastungspaket hat sich das geändert.

Die steigenden Energiekosten in Deutschland sind vor allem für Menschen mit niedrigem Einkommen ein Grund zur Sorge. Unter den zahlreichen Maßnahmen, die sich inzwischen in den Entlastungspaketen der Bundesregierung finden, gibt es auch die sogenannte Energiepreispauschale, die zumeist nur verkürzt als Energiepauschale bezeichnet wird.

300 Euro für jeden Beschäftigten in Deutschland lautet die griffige Formel für diese Leistung des Staates. Dass die Energiepauschale versteuert wird und deshalb nur zum Teil bei den Menschen ankommt, steht auf einem anderen Blatt. In der Kritik stand die Maßnahme unter anderem, weil sie speziell für die Berufstätigen entworfen war. Die gleiche Leistung war für Rentner oder Studenten überhaupt nicht vorgesehen.

Nach den Beratungen über ein drittes Entlastungspaket ist klar: Auch diese Personengruppen sollen nun weitere finanzielle Unterstützung erhalten. Am 4. September kündigte die Bundesregierung an, dass es eine Einmalzahlung für Rentner, Studenten und Fachschüler geben wird. Die Höhe der Leistungen ist schon geklärt, nicht aber die gesamte Umsetzung des Vorhabens.

Wie hoch ist die Energiepauschale für Rentner?

Bei den Rentnern funktioniert die Energiepauschale weitgehend so, wie man es bereits von Angestellten kennt. Auch sie erhalten 300 Euro, müssen diesen Betrag aber versteuern. Es gilt also der Gedanke, dass niedrige Renten stärker entlastet werden sollen als hohe Renten.

Wie erhalten Rentner ihre Einmalzahlung?

Gilt die Energiepauschale auch für Pensionäre?

Neben den Rentnern bilden die pensionierten Beamten eine eigene Gruppe. Sie sind in den Plänen für die Energiepauschale nur teilweise berücksichtigt, denn der Bund ist nur für einen Teil von ihnen zuständig. Alle anderen fallen unter die Zuständigkeit der Länder.

So hat beispielsweise in Nordrhein-Westfalen der Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) die Landesregierung aufgefordert, die Pensionäre „nicht im Regen stehen“ zu lassen. „Die Einmalzahlung von 300 Euro für Rentnerinnen und Rentner zahlt die Bundesregierung auch für die Pensionärinnen und Pensionäre des Bundes. Für die Landesbeschäftigten im Ruhestand ist aber allein Schwarz-Grün in NRW verantwortlich.“