(red) Heute erscheint Frank P. Meyers neuer Roman „Club der Romantiker“. Zur Premieren-Lesung kommt Meyer in die Stephanus Buchhandlung. Den ehemalige Stadtschreiber von Trier zieht’s literarisch nach Oxford: Ein Saarländer kehrt in die englische Universitätsstadt zurück und wird mit der Aufklärung eines Verbrechens konfrontiert, in das er selbst verwickelt ist. Los geht’s um 19.30 Uhr.