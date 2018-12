später lesen Tiere Ministerin rät: Tiere impfen! Teilen

Nach dem Ausbruch der Blauzungenkrankheit in Baden-Württemberg rät das rheinland-pfälzische Umweltministerium Landwirten zur Impfung gefährdeter Tiere. „Das ist die sicherste Vorsorge“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Donnerstag in Mainz.