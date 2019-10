Bitburg : Auto streift parkenden Golf

Bitburg Ein roter Golf ist am Dienstag, 8. Oktober, gegen 11.30 Uhr in Bitburg beschädigt worden. Laut Polizei hat ein anderes Auto auf dem Parkplatz vor der Bäckerei Flesch in der Mötscher Straße den Golf gestreift, sodass Lack- und Streifschäden an der Fahrertür und der hinteren linken Tür entstanden.

