Bitburg : Autofahrerin beschädigt Pfosten

Bitburg (red) Die Fahrerin eines schwarzen VW Touran verursachte am Mittwoch, 9. Oktober, um 13.55 Uhr in Bitburg einen Schaden an einem Begrenzungspfosten. Wie die Polizei mitteilt, stieß sie beim Rangieren rückwärts gegen den in der Prälat-Benz-Straße 4 stehenden Pfosten.

