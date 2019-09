Unfall : Verkehrsbehinderungen - Auto überschlägt sich auf der A60 nahe Bitburg

In Höhe des Rastplatzes Nimstal West ist ein Mercedsfahrer verunglückt. Symbolfoto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg Erhebliche Verkehrsbehinderungen gibt es am Mittwochmorgen auf der Autobahn 60 in Höhe des Rastplatzes Nimstal West in Fahrtrichtung Wittlich.

Ein Autofahrer hat dort gegen 7.10 Uhr aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich mit dem Fahrzeug auf der Autobahn überschlagen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Autobahn wurde dafür zeitweilig gesperrt. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

