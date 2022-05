Benefizaktion : Die Eifelelfen sind dann mal weg!

Lierfeld/Lünebach/Weidingen Drei Frauen gehen am 11. Mai auf Radtour von der Westeifel nach Santiago de Compostela. Sie sammeln Spenden für Kinder.

Der Verein „Ein Geschenk für Kinder“ wurde 2007 in Prüm gegründet. Zweck des Vereins ist es, „kranke Kinder, Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen oder sonstig benachteiligte Kinder in jedweder Form zu unterstützen“. Info: www.ein- geschenk-fuer-kinder.de

Rund 1000 Euro sind bereits für den Förderverein krebskranker Kinder in Trier und den Verein „Ein Geschenk für Kinder“ in Prüm eingegangen. Aber es soll noch mehr werden: Mit 1,99 Euro pro Kilometer kann man die Radlerinnen unterstützen. Man kann aber auch einfach eine bestimmte Summe auf eines ihrer Konten überweisen (siehe Extra).

Die beiden Organisationen und die drei Eifelelfen würden sich über Spenden sehr freuen. Und sie freuen sich auch auf ihre Tour. Schließlich war diese bereits für das Frühjahr 2020 geplant. Doch Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Nach zwei Jahren Wartezeit geht es nun am 11. Mai in Lünebach los.

Trier ist am 11. Mai das erste Etappenziel. Über Metz, Toul und Dijon geht es dann in Frankreichs Süden, schließlich über die Pyrenäen und dann durch Nordspanien immer nach Westen bis Santiago de Compostela. Vermutlich werden die Frauen auf ihrer Fahrt viele Pilger treffen – ob zu Fuß oder per Rad. Der erste Begleiter wird jedoch Werner Ludgen sein, Vorstandsmitglied des Fördervereins krebskranker Kinder Trier. Er will die drei auf ihrer ersten Etappe nach Trier begleiten.