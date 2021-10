Konzert : Quartett Rahona aus Frankreich spielt Jazz im Bitburger Bowling-Center

Es spielten die Gitarristen Joel Rabesolo und Julien Marga, Nicolas Puma am Kontrabass sowie Schlagzeuger Lucas Vanderputten. Foto: Hans Krämer

Bitburg Am Sonntagmorgen lud die Jazz-Initiative Eifel zu einem Konzert in den Jazz-Ballroom im Bitburger Bowling-Center – ein Neustart ihrer Veranstaltungsreihe.

Das Quartett Rahona kommt aus Roubaix in Frankreich und spielte zum ersten Mal in Deutschland. Mit dem traditionellen Jazz wurden auch Elemente des Rocks, afrikanische Musik und zeitgenössische Grooves verschmolzen. Es spielten die Gitarristen Joel Rabesolo und Julien Marga, Nicolas Puma am Kontrabass und Schlagzeuger Lucas Vanderputten.