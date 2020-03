Vereine : Auch darum wird sich gekümmert

Prüm Der Verein für die Kalvarienbergkapelle Prüm kann weitermachen.

Die Kalvarienbergkapelle ist in Trägerschaft der Stadt Prüm. Anstehende Arbeiten sind eine Befestigung des unteren Weges, die Dachreinigung, der Anstrich der Kapelle und Pflasterarbeiten vor dem Gebäude. Mitglieder und ehrenamtliche Mitarbeiter sind willkommen. Wer Mitglied werden will oder in irgend einer Form eine Aufgabe übernehmen möchte, kann sich bei einem der Vorstandverantwortlichen melden.