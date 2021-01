Glaube : Waldweihnacht auf dem schneebedeckten Eichelsberg fällt aus

Auf dem Eichelsberg bei Waxweiler schneite es am Sonntag nach Weihnachten so stark, dass der Platz mit dem Weihnachtsbaum an der Mariensäule kaum zu erreichen war. Foto: Marlies Pütz

Waxweiler (red) Am Sonntag nach Weihnachten sollte die traditionelle Waldweihnacht an der Mariensäule auf dem Eichelsberg gefeiert werden. Es schneite an dem Tag jedoch so stark, dass es kaum möglich war, den beleuchteten Platz mit dem Weihnachtsbaum an dem historischen Kulturdenkmal von 1948 zu erreichen.

