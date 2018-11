später lesen Advent Adventsbasar in der St.-Martin-Schule Teilen

(red) Die St.-Martin-Schule richtet am Samstag, 24. November, im Schlösschen in der Kölner Straße ihren Adventsbasar aus. Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr werden Deko- und Geschenkartikel und Gebäck, alles im Unterricht hergestellt; in der weihnachtlich geschmückten Schule zum Verkauf angeboten.