(red) Das Caritashaus der Begegnung in Irrel lädt alle Interessierten zu einem „Frühstückstreff im Herbst“ am Freitag, 28. September, um 9.30 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus nach Prümzurlay ein.