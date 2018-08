(red) Zum Fachabend „Achtung ansteckend“ lädt das DRK ein. Dabei wird über sogenannte Kinderkrankheiten wie Windpocken, Masern, Scharlach, Röteln, Ringelröteln und andere bekannte Krankheiten informiert.

Es geht um die Behandlung und den Impfschutz. Termin ist am Mittwoch, 15. August, von 20 bis 22 Uhr in der DRK-Rettungswache Bitburg-Masholder (Am Bittenbach 5, Bitburg). Kostenbeitrag: 17 Euro pro Person.

Info: Miriam Heck, Telefon 06561/6020250; E-Mail: miriam.heck@bildungswerk.drk.de