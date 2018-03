später lesen Glaube Pilger führen lernen Teilen

(red) Einen dreiteiligen Qualifizierungskurs „Geistliche Pilgerbegleitung“ bietet die KEB Trier an. Wer ehrenamtlicher Pilgerführer werden will, kann dies in drei Modulen an drei Standorten in Speyer, Tholey und Trier erlernen. Bei der Bildungsinitiative aus den Bistümern Trier und Speyer sollen Menschen befähigt werden, Pilgergruppen selbstständig, qualifiziert und umfassend zu leiten und begleiten. Die Teilnehmerzahl pro Gruppe beträgt 12. Die Qualifizierungsmodule orientieren sich an Grundelementen des Pilgerns. Sie integrieren die eigene christliche Spiritualität und münden in das selbstständige Konzipieren von Pilgerwegen. Voraussetzungen für die Anmeldung sind eigene Pilgererfahrungen. Flyer kann man anfordern über johannes.rau@bistum-trier.de