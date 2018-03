später lesen Musik Neues vom Prümer Orchesterprojekt Teilen

(red) Das Prümer Orchester-Projekt (POP) unter Leitung von Markus Wolsiffer gibt am Samstag, 3. Februar, um 19 Uhr ein großes Sinfoniekonzert in der Stadthalle von Bitburg. Das Orchester, bestehend aus 70 Musikern der Eifel, interpretiert die Hebriden-Ouvertüre sowie den vierten Satz der achten Sinfonie von Dvorák. Weitere Höhepunkte sind der Kaiserwalzer, die Meditation von J. Massenet aus der Oper Thais, ein Potpourri aus dem Musical Fiddler on the Roof und Video Games Live.