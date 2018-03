Der Heimat- und Wanderverein Seffern nimmt dieses Wochenende, 13./14. Januar, an der IVV-Wanderung des TuS Schweppenhausen teil. Startzeiten für Strecken von fünf und zehn Kilometern sind von 8 bis 14 Uhr; für die 15-Kilometer-Strecke kann bis 13 Uhr gestartet werden, und Wanderer, die die 20 Kilometer in Angriff nehmen wollen, sollten bis spätestens 12 Uhr starten. Treffpunkt ist in der Schlossgartenhalle in Schweppenhausen.