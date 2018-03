Vom Brauerei-Chor und Bussarden

Ein Konzert mit Brauerei-Chören aus ganz Deutschland wird am Donnerstag, 11. Januar, zwischen 19.30 und 21 Uhr im Programmfenster des Offenen Kanals Bitburg gezeigt. Die Veranstaltung fand anlässlich des Jubiläums der Bitburger Brauerei in der Stadthalle statt. Es folgt um 20.40 Uhr ein Film des Luxemburgers Willi Lang mit dem Titel „Im Revier der Bussarde“. Der Tierfilmer hat die Vögel durch verschiedene Jahreszeiten begleitet und zeigt die Paarung, den Nestbau und die Aufzucht der Jungen. Die Sendung wird wiederholt am Samstag, 13. Januar, von 13 bis 14.30 Uhr, am Sonntag, 14. Januar, von 3 bis 4.30 Uhr und am Dienstag, 16. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr. Zeitgleich gibt es das Programm im Internet unter www.ok54.de/iptv