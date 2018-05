Wanderung durch Höhlen und Schluchten

(red) Der Eifelverein Üdersdorf bietet am Donnerstag, 10. Mai, (Christi Himmelfahrt) eine leichte bis mittelschwere Ganztagswanderung auf dem Rhein-Traumpfad „Höhlen- und Schluchtensteig“ an. Die Wanderzeit beträgt bei zwölf Kilometern Länge etwa 3,5 Stunden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderwegweiser gegenüber der Kirche in Üdersdorf. Hin- und Rückweg werden in Fahrgemeinschaften organisiert. Die Wanderung beginnt in Andernach-Kell auf dem Parkplatz Bergwege an der K57. Geboten werden tolle Felsformationen, Urwaldatmosphäre, sprudelnde Quellen am Bachbett und sogar ein Wasserfall. Die Teilnehmer sollten eine Taschenlampe mitbringen.