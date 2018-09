später lesen Kultur Premierenlesung in Ulmen Teilen

(red) Der siebte Band aus der Reihe der Romane der Bestsellerautorin Iny Lorentz mit dem Titel „Die Wanderhure und die Nonne“ erscheint am 1. Oktober. Die Autorin wird das Buch in einer Premierenlesung am Freitag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Ulmener Rathauses vorstellen und einige Passagen daraus lesen.