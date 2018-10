später lesen Ausflug Richtig was los beim Seniorenausflug FOTO: TV / Werner Herzig FOTO: TV / Werner Herzig Teilen

Twittern

Teilen



(red) Große Resonanz: Mehr als 70 Damen und Herren nahmen teil an der Fahrt des Kirchspiels in die ostbelgische Stadt Stavelot. Erstes Ziel war die Pfarrkirche St. Sebastian, wo die Gruppe von Gästeführern die Sehenswürdigkeiten in der imposanten Kirche erklärt bekommen haben.