(red) Die Eifel-Film-Bühne in Hillesheim beteiligt sich an der Initiative „Britfilms“ der AG Kino-Gilde. Die englischsprachige Schulfilmreihe tourt jährlich mit einer Auswahl von Filmen durch die Kinos und richtet sich an Lehrer, die ihren Fremdsprachenunterricht aus dem Klassenzimmer in den Kinosaal verlegen wollen. Vom 8. bis 21. März können folgende Filme direkt im Kino gebucht werden: BFG: Big Friendly Giant, A Monster Calls, A United Kingdom, I, Daniel Blake, Mahana (-Eine Maori-Saga), The Perks Of Being A Wallflower. Lehrer finden auf www.britfilms.de Infos zu den angebotenen Filmen sowie Study Guides, mit deren Hilfe die Filme im Unterricht vor-und nachbereitet werden können.