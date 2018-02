später lesen Fahrt Fahrt in die Köln-Arena Teilen

Twittern

Teilen



(red) Interessierte könnten am Montag, 30. April, an der Fahrt zur Brings-Maipokalparty in der Lanxess-Arena in Köln teilnehmen. Der Tanz in den Mai ist eine uralte Tradition, die sich großer Beliebtheit erfreut. Zusammen mit ihren Fans will die Band eine unvergessliche Sause zelebrieren. Dabei wird sich die Band eine ganze Nacht lang musikalisch komplett austoben.