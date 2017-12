Adventskonzert in der Pfarrkirche

Ein Kirchenkonzert wird am Sonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Quintinus in Lampaden gegeben. Dirigent und musikalischer Leiter Jürgen Theune hat mit dem Musikverein Tawern, der Gesangsgruppe De Lamperder sowie Schülern der Musikschule Fischer-Lichdi ein abwechslungsreiches Programm mit mitreißenden und besinnlichen Stücken zusammengestellt.