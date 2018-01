Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet am Sonntag, 28. Januar, 10 bis 12.30 Uhr, eine kulinarische Wildpflanzenwanderung in der Verbandsgemeinde Kell am See an. Thema sind „essbare Knospen, Blätter und Wurzeln“. Die Leitung hat Naturpark-Kräuterpä­dagogin und Heilpraktikerin Yasemin Bier. Die Teilnahme kostet 9 Euro inklusive Kräutersnack. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung unter Telefon 06503/9214-0 bekanntgegeben.