(red) In der nächsten Sendung des Nationalpark-Radios, das ausschließlich im Internet zu hören ist, geht es am Freitag, 7. Dezember, ab 18 Uhr um „Die Kelten – woher sie kamen und wer sie waren“ mit dem Archäologen Michael Koch.

Ab 20 Uhr gibt es unter dem Stichwort „Dezembertürchen“ eine Radiocollage aus Themen des vergangen Jahres. Diese Sendung wird am Samstag als Wiederholung ausgestrahlt. Die Sendung ist von Montag an in der Mediathek zu hören.

www.nationalpark-radio.de