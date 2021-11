Corona : Höchste Zahl an Neuinfizierten in diesem Jahr in Trier und Trier-Saarburg

Höchste Zahl an Neuinfizierten in diesem Jahr in Trier und Trier-Saarburg

Trier/Saarburg 79 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg am Donnerstag gemeldet.

Die Zahl der aktuell Infizierten ist damit auf 542 Menschen gestiegen – 46 mehr als am Vortag. Diese verteilen sich wie folgt: 354 im Landkreis und 188 in der Stadt Trier.

Welche Warnstufe weiter gilt

Der Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier befinden sich somit laut Angaben des Landesuntersuchungsamtes nach wie vor in der Warnstufe 1. Gemäß der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung verändert sich eine Warnstufe, wenn an drei aufeinanderfolgenden Werktagen jeweils zwei der drei Leitindikatoren mindestens den in der Verordnung festgelegten Wertebereich erreichen. Die drei Leitindikatoren sind: die Sieben-Tage-Inzidenz (Trier: 87,6, Trier-Saarburg: 138, Warnstufe 1: maximal 100), die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Trier und Trier-Saarburg: jeweils 3,3, Warnstufe 1: kleiner als 5) und der Anteil der Covid-19-Erkrankten an der Intensivkapazität (Trier und Kreis: jeweils 5,93 Prozent, Warnstufe 1: kleiner als 6 Prozent).