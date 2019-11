Herbstkonzert der Liedertafel Irsch : Von leisen Tönen bis zum monumentalen Epos

Irsch Beim Konzert der Liedertafel Irsch haben 100 Sänger verschiedenen Alters ihr Können gezeigt.

Beim Titel „Kann es wirklich Liebe sein“ aus dem Disneyfilm „Der König der Löwen“ betraten alle Sänger gemeinsam die Bühne und erfüllten das voll besetzte Bürgerhaus mit ihren etwa 100 Stimmen. Die 39 Mitglieder des Frauenchors überzeugten die etwa 300 Gäste mit leisen Tönen bei „Sound of silence“ von Simon & Garfunkel aus dem Film „Die Reifeprüfung“. Der 30 Mann starke Männerchor wählte unter anderem die Partitur „Now we are free“ aus dem Monumentalfilm „Gladiator“ aus. Der Knabenchor trug gemeinsam mit den Männern das von Chorleiter Sembdner neu arrangierte Lied „Ein Freund, ein guter Freund“ aus dem 1930 erschienenen Film mit Heinz Rühmann vor.