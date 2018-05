Adolf Kuborn öffnet sein Atelier

Der Konzer Künstler Adolf Kuborn öffnet anlässlich von Saar-Pedal am 20. und 21. Mai sein Atelier in Wawern, Weinbergstraße 26.

Der ehemalige Dekan des Fachbereichs Gebrauchsgrafik und Fotografie an der Fachhochschule in Trier gibt dabei von 10 bis 18 Uhr interessante Einblicke und die Möglichkeit zum Gespräch. In mehr als 50 Einzelausstellungen hat der Künstler seit 1972 seine Malerei und Grafik gezeigt. Zudem beteiligte er sich an zahlreichen Gruppenausstellungen in Belgien, Deutschland Frankreich und Luxemburg. 53 seiner Werke sind noch bis Oktober im Seniorenheim St. Josef in Schweich zu sehen.