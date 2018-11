Weihbischof Franz Josef Gebert spendet noch bis Samstag, 15. Dezember, Jugendlichen im Dekanat Konz-Saarburg das Sakrament der Firmung.

Folgende Termine sind in den nächsten Wochen geplant: Am Freitag, 30. November, um 18.30 Uhr in St. Martin, Nittel; am Samstag, 1. Dezember, um 15 Uhr in St. Briktius, Oberemmel, und am selben Tag um 18.30 Uhr in St. Martin, Wiltingen; am Sonntag, 2. Dezember um 10.30 Uhr in St. Peter, Wincheringen; am Freitag, 7. Dezember, um 18.30 Uhr in St. Martin, Merzkirchen; am Samstag, 8. Dezember, um 15.30 Uhr in St. Laurentius, Saarburg, und am selben Tag um 18.30 Uhr in St. Marien, Saarburg-Beurig; am Freitag, 14. Dezember, um 18.30 Uhr in St. Gervasius und Protasius, Irsch; am Samstag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr in St. Aper, Wasserliesch, und am selben Tag um 18.30 Uhr in St. Peter und Paul, Tawern.

Im Dekanat Konz-Saarburg leben etwa 42 970 Katholiken in sechs Pfarreiengemeinschaften.