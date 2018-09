später lesen Konzert Blasmusik am Kurgastzentrum Teilen

Zu einem stimmungsvollen Abend mit handgemachter Blasmusik laden die Lesuratal-Musikanten aus Maring-Noviand für Mittwoch, 19. September, am Kurgastzentrum auf dem Kueser Plateau ein. Mit dabei an der Trompete ist die ehemalige Moselweinprinzessin Marie Jakoby sowie die ehemalige Moselweinkönigin Katharina Okfen an der Flöte.