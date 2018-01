später lesen Karneval Neues Prinzenpaar in Lieser FOTO: Karnevalsverein / Lieserer Prinzenpaar FOTO: Karnevalsverein / Lieserer Prinzenpaar Teilen

(red) Wer wird das Prinzenpaar der KG Spumbaken? Das Geheimnis im Rahmen wurde der Sessions-Eröffnungsparty gelüftet. Die Regentschaft über das närrische Volk in Lieser haben in dieser Session Prinz Fanz-Josef I. (Coen)‚ das „Lieserer Urgewächs, Herrscher über Gas, Wasser und Solar“ und Prinzessin ElviraI. (Coen)‚ „das Piesporter Goldtröpfchen, Herrscherin über medizinische Haushalte`` übernommen. Mit einem dreifach kräftigen Lieserer Heijo wurde das Prinzenpaar vom närrischen Publikum begrüßt und im Rahmen einer Party mit der Kölsch-Band Dompiraten gefeiert. Weitere Veranstaltungen: Kinderkappensitzung am Sonntag, 4. Februar, 14.11, Galakappensitzung am Samstag, 10. Februar, 20.11 Uhr, Rosenmontagsspektal am 12.Februar, ab 11.11 Uhrauf dem Marktplatz, Umzug ab 14.11 Uhr und danach Afterzuchparty in der Turnhalle (Eintritt frei). red