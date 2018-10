(red) Zum sechsten Mal veranstaltete der Turnverein Kröv ein Turncamp mit 30 Teilnehmern. Vier Tage lang trainierten die Turner sechs Stunden pro Tag in unterschiedlichen Gruppen je nach Leistungsstand.

Damit kamen sie pro Tag etwa auf die gleiche Trainingszeit wie sonst in einer Woche - Muskelkater war also vorprogrammiert. Dennoch genossen alle die sportliche Woche in vollen Zügen. ⇥Foto: Hugo Schlink