Bauvorhaben in Brauneberg

Der Gemeinderat von Brauneberg trifft sich am Mittwoch, 17. Januar, um 18 Uhr im Touristik- und Gemeindezentrum.

Dabei geht es unter anderem um die Beratung und Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes 2018, den Haushaltsplan und die Wahl eines weiteren zweiten Beigeordneten.

Es geht in der Sitzung auch um mehrere Bauvorhaben. So liegt ein Antrag auf Errichtung einer Minigolfanlage mit Kiosk und Freiterrasse vor, ein Anbau soll aufgestockt werden und es gibt eine Bauvoranfrage für die Errichtung eines Bürogebäudes in der Moselweinstraße.