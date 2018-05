Viele Live-Bands beim Hof-Festival

(red) Der Verein Kulturscheune in Kröv präsentiert von Mittwoch, 9. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, das erste Staffelter-Hof-Festival. Los geht es am Mittwoch ab 18 Uhr mit Akkustik-Songs von Josh. Am Donnerstag ab 18 Uhr spielt die Band Ruppert (Foto). Ab 19 Uhr sind Children of Lir zu hören. Die Formation The Soundmills ist am Samstag ab 19 Uhr zu Gast. Einen Jazz-Frühschoppen gibt es am Sonntag ab 11 Uhr mit der Band Blue Moon featuring Jazzy Bo. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. ⇥Foto: Veranstalter