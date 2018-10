später lesen MUSIK Geschichten aus dem Hospiz Teilen

Der Musiker Stefan Weiller kommt am Freitag, 19. Oktober, nach Prüm und bietet von 19 Uhr an im Konvikt Erzählungen, Geschichten und Musik von Begegnungen mit Menschen im Hospiz. Die Katholische Erwachsenenbildung Westeifel und der Caritasverband Westeifel laden ein zu diesem Abend, an dem es auch heiter zugehen soll.