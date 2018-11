Zueinander finden

Ihr Name

Gerade die, die sich so stark engagieren und anderen als Beispiel dienen.

Also: Lasst Milde regieren, findet zueinander, auch wenn die Meinungen auseinander gehen und vielleicht auch mal eine E-Mail beim Falschen landet. Denn sonst gilt: „Jedes Reich, das in sich gespalten ist, geht zugrunde, und keine Stadt und keine Familie, die in sich gespalten ist, wird Bestand haben“ (Matthäus, 12,25).

