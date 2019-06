LYRIK : Bundeswettbewerb für junge Lyriker zum Thema Heimat

Trier (red) lyrix, der Bundeswettbewerb für junge Lyrik, ist auch in diesem Jahr wieder in den Trierer Museen zu Gast. Unter der Schirmherrschaft der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig finden zum Thema „Heimat(en)“ vom 2. bis zum 5. September sieben Lyrik-Schreibwerkstätten für junge Leute statt.

Zu allen Schreibwerkstätten und der offiziellen Eröffnungsfeier am 4. September von 10 bis 11 Uhr im Museum am Dom können sich Schulen und einzelne Schülerinnen und Schüler bei Malte Blümke unter malte.bluemke@outlook.com oder den beteiligten Museen anmelden. Die Schreibwerkstätten sind jeweils mit Führungen in den Museen zum Thema „Heimat(en)“ verbunden. Die Schreibwerkstätten und der Eintritt sowie die Führungen in den Museen sind kostenlos.