Rheinland-pfälzische Regierungschefin spricht : Volksfreund-Interview mit Malu Dreyer - „Rheinland-Pfalz wird nicht leiden“ (Video)

Trier/Berlin Die Trierer Sozialdemokratin sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, wie sie ihre Partei aus der Krise führen will.

Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer ist derzeit in Berlin mehr gefordert als in Mainz. Ihre Partei ist nach dem Nahles-Rücktritt wieder mal im Krisenmodus. Wie die Sozialdemokraten da wieder rauskommen wollen, hat die Interimschefin Volksfreund-Redakteur Rolf Seydewitz verraten.

Frau Dreyer, wie war die SPD-Vorstandssitzung am Montag?

Malu Dreyer ist seit Januar 2013 Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Zuvor war sie unter Kurt Beck Arbeits- und Sozialministerin. Dreyer trat 1994 in die SPD ein. Die 58-Jährige ist eine von sechs stellvertretenden Parteivorsitzenden. Die studierte Juristin lebt mit ihrem Mann in Trier.

MALU DREYER Es war eine sehr emotionale Sitzung. Andrea Nahles war in der Sitzung und hat erklärt, warum sie diese Entscheidung getroffen hat. Sie hat eine wirklich berührende Rede gehalten, in der sie alle aufgefordert hat, einen anderen Umgang miteinander zu finden. Sie hat aber auch einen sehr klaren Schnitt gemacht. Sie wird sich aus der Politik zurückziehen, aber nicht aus der SPD. Darüber bin ich froh. Wir haben Andrea Nahles viel zu verdanken. Es war ein schwerer Tag für uns.

DREYER Wir haben das auch kurzfristig erfahren, wenngleich sich Andrea Nahles mit einigen Vertrauten immer eng beraten hat. Von daher konnte ich den Weg gut nachvollziehen. Aber am Ende hat sie die Entscheidung dann so getroffen, das respektiere ich.

Chaos in der SPD: Rettet Malu Dreyer jetzt die taumelnde Partei?

Sie haben gesagt, dass die SPD jetzt in einer extrem ernsten Situation sei. Was genau meinen Sie damit?

DREYER Unsere Umfragewerte und die Wahlergebnisse sind mehr als schlecht. Wir haben große Herausforderungen zu bewältigen, das gilt auch für ein neues Miteinander.. Wir müssen jetzt einen Weg finden, wieder solidarisch und gut miteinander umzugehen, nur so können wir gemeinsam die Erneuerungsprozesse nach vorne bringen und den Weg, um eine neue Parteiführung zu wählen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, auch wieder Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern zu finden.

DREYER Wir sind als Stellvertreter gewählt. Und in schwierigen Lagen muss man seiner Aufgabe gerecht werden und Verantwortung übernehmen. Aber ich bin Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und ich will das auch bleiben, wenn die Bürgerinnen und Bürger mir bei der Landtagswahl 2021 das Vertrauen wieder aussprechen. Und deshalb haben wir uns entschieden, Aufgaben zu teilen und es zu dritt zu machen. Wir kennen uns gut, werden uns gut miteinander absprechen und und ergänzen, indem wir die Aufgabe mit unterschiedlichen Fähigkeiten gut bewältigen.

Dreyer: SPD-Chefin Nahles ist nicht alleine Schuld am Zustand der Partei

Politik : Dreyer: SPD-Chefin Nahles ist nicht alleine Schuld am Zustand der Partei

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es sich in den nächsten Wochen anders überlegen und doch noch für den Parteivorsitz kandidieren?

DREYER Ich werde keinesfalls für den Vorsitz kandidieren. Das sage ich an dieser Stelle ganz klar. Im Übrigen auch nicht Manuela Schwesig oder Thorsten Schäfer-Gümbel.

Aber als Stellvertreterin treten Sie noch einmal an?

DREYER Das kann ich mir vorstellen. Aber die Frage steht jetzt nicht an, zunächst werden wir unsere Aufgaben erledigen.

Wie groß ist die Gefahr, dass Ihre Arbeit in Rheinland-Pfalz unter der Zusatzbelastung leidet?

Wie bewerten Sie die Tatsache, dass schon drei Rheinland-Pfälzer an der Spitze der Sozialdemokratie gescheitert sind?

DREYER Seit es die SPD gibt, ist der Umgang mit den Parteivorsitzenden in den seltensten Fällen konfliktfrei gewesen. Das gilt auch für die Rheinland-Pfälzer.

DREYER Man kann Vertrauen nicht sofort zurückgewinnen, sondern muss da hart dran arbeiten. Programmatisch haben wir schon viel erreicht. Wir werden die Weichen stellen, damit Basis und Führung einen Weg finden, zu einer neuen Vorsitzenden oder einem neuen Vorsitzenden zu kommen und die Grundlage für den Neustart zu legen. Bis dahin werden wir konstruktiv in der großen Koalition weiterarbeiten. Es braucht die SPD auch in Zukunft für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.