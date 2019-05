Kriminalität : Trierer Gericht bescheinigt Ehepaar hohe kriminelle Energie

Trier Ein ehemaliger Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität und seine Frau werden wegen Untreue in 149 Fällen verurteilt.

Das Ehepaar ist wegen Untreue und Beihilfe zur Untreue angeklagt – und zwar in 149 Fällen. Der Ex-Regierungsinspektor, der in der Außenstelle Trier der Koblenzer Zentrale des Landesbetriebs Mobilität (LBM) gearbeitet hat, soll Gebühren für die Genehmigung etwa von Schwer- und Spezialtransporten zu niedrig angesetzt haben. Die Aufträge für die Genehmigungsanträge sollen von einer Servicefirma gekommen sein, die seine Frau 2012 gegründet hatte.

Egnolff spricht daher von einer „erheblichen kriminellen Energie“, welche die beiden an den Tag gelegt hätten. Daher, so der Richter, falle die Strafe, auf deren maximale Höhe sich das Gericht, die beiden Verteidiger und die Staatsanwaltschaft im Falle eines Geständnis der beiden Angeklagten geeinigt hatten, „moderat“ aus. Der Mann wird zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt. Die Frau zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die auf Bewährung ausgesetzt wird.

Egnolff richtet sich damit auch an den Verteidiger des 50-Jährigen, Harald Bartos. Dieser hatte in einem emotional übertrieben wirkenden Plädoyer das Gericht um Mitleid mit den Angeklagten gebeten, die unter den Folgen der Tat noch immer zu leiden hätten. So habe das Ehepaar sein gesamtes Vermögen verloren (es muss den entstandenen Schaden in voller Höhe erstatten), der Mann sei zunächst vom Dienst suspendiert worden und dann wegen gesundheitlicher Probleme für dienstunfähig erklärt worden. Er habe seinen Beruf, sein Einkommen, seine gesicherte Altersversorgung und seine Gesundheit verloren. Daher, so Bartos, dürfe man den 50-Jährigen nicht noch mit einer Haft bestrafen. Andreas Ammer, Verteidiger der Frau, plädiert weitaus rationaler. Seine Mandantin habe einen „gravierenden Fehler“ gemacht, zu dem sie auch stehe. Beide Angeklagte teilten im sogenannten letzten Wort, bevor das Urteil verkündet wird, mit, dass sie die Taten bereuten. „Es tut mir leid“, sagte der Mann leise.