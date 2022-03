Trier : Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine

Trier Erneut möchten an diesem Wochenende Menschen in Trier auf den Straßen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine protestieren und Zeichen für Frieden setzen. Unter anderem rufen die Arbeitsgemeinschaft Frieden (AGF) und weitere Partner sowie Greenpeace Trier zu zwei Kundgebungen auf.

Die AGF schreibt dazu: „Angesichts des Grauens des Krieges sagen wir: Dieser Krieg muss sofort enden. Russland muss die Bombardierung einstellen, die Truppen abziehen, die völkerrechtswidrig besetzten Gebiete zurückgeben, den Frieden wiederherstellen.“ Am Sonntag, 6. März, soll um 14 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Viehmarkt ein möglichst starkes Signal gegen den Krieg gesetzt werden.