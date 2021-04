Pandemie : Schnelltests auch am 1. Mai

Trier (red) Die Corona-Schnellteststation in der Diözesangeschäftsstelle Trier ist am 1. Mai geöffnet. Es können sich asymptomatische Bürger im Rahmen der „Testen für alle“ Aktion testen lassen in der Metternichstr.

